ANALIZA. Transferat de CS U Craiova in ianuarie 2020, Dan Nistor (32 de ani), fostul lider al ui Dinamo, și-a pierdut mult din anvergura și din cauza lui, dar și pentru ca se calca pe picioare cu Alexandru Cicaldau (23). Dan Nistor e de nerecunoscut de cand s-a transferat de la Dinamo in Banie, in ianuarie 2020. ...