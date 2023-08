Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai importanti factori de decizie politica risca sa arunce Europa in recesiune, intr-una din ceea poate fi catalogata drept cea mai mare lovitura data economiei regiunii pe fondul deciziilor unor institutii cheie precum BCE, conform Mediafax.Combinatia dintre ratele dobanzilor mai mari si o noua…

- Un loc din Romania ascunde o poveste impresionanta și este un obiectiv turistic la mare cautare pentru pasionații de istorie. Acolo se afla o peștera unica in Europa, cu o vechime de cațiva zeci de mii de ani, timp in care a adunat povești pe casre turiștii abia așteapta sa le descopere. Iata unde trebuie…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca anul trecut au fost 8,1 milioane de concedii medicale, la o populatie lucrativa de 6 milioane de romani si ca a cerut o analiza foarte clara sa vada din ce domenii au fost, public sau privat. „Am aflat si eu in sedinta de guvern, aveam anumite semnale si astept…

- Trei cercetatori din cadrul Institutului National de Cercetari Economice ”Costin C. Kiritescu” au realizat o foarte consistenta analiza SWOT a Romaniei, atragand atenția asupra punctelor slabe pe care le avem din punct de vedere economic și social.

- Consumul global de gaze a scazut puternic in 2022, in urma razboiului din Ucraina și a intreruperii livrarilor de gaze rusești catre Europa, potrivit datelor preliminare ale Cedigaz, asociația internaționala de informare in domeniul gazelor, citata de AFP.

- Majoritatea directorilor executivi dintr-un grup influent de intreprinderi europene au declarat ca intenționeaza sa iși sporeasca prezența in America de Nord, pe fondul ingrijorarilor tot mai mari legate de pierderea competitivitații Europei. Aproximativ 57% dintre șefii de companii ale multinaționalelor…

- Comisarul european Vera Jourova trage un semnal de alarma privind cresterea propagandei rusești in Europa. Principalele naratiuni din Romania, enumerate de specialisti, sunt "satanizarea Occidentului", tratamentul arogant al UE aplicat Bucurestiului sau pararea identitatii nationale.

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a ratat șansa de a intra in carțile de istorie, ca urmare a infrangerii suferite, duminica seara, impotriva celor de la FCSB, scor 0-1, in runda cu numarul 8 din play-off-ul Superligii. ...