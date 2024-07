Stiri pe aceeasi tema

- Luni au fost afișate rezultatele la examenul de Bacalaureat, acolo unde județul Bacau s-a clasat pe poziția a 3-a la nivel național, dupa mediile obținute de elevi, inainte de contestații. Rata de promovare in județul Bacau este 82,8%, ceea ce inseamna un numar de 2977 de candidați care au obținut medii…

- Peste 5.000 de absolvenți de liceu din județ au sustinut, saptamana trecuta, examenul de bacalaureat, 79,1% dintre acestia obtinand medii de promovare, respectiv medii peste 6.Medii de 10 nu au fost in aceasta sesiune a examenului maturitații, in schimb sunt patru unitați școlare unde toți ...

- Creștere semnificativa a ratei de promovare la Bacalaureat 2024: 76,4% dintre elevi au obținut succesul Creștere semnificativa a ratei de promovare la Bacalaureat 2024: 76,4% dintre elevi au obținut succesul Astazi, pe 8 iulie, au fost publicate rezultatele sesiunii de Bacalaureat iunie-iulie 2024.…

- Botoșani: Doua note de 10, rata de promovare de 78,53%. Bilanțul examenului de Bacalaureat 2024 Ministerul Educației a publicat astazi, 8 iulie, pe site-ul dedicat (bacalaureat.edu.ro), rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat…

- Doi elevi din județul Cluj au reușit sa obțina media 10 „curat” la Bacalaureat 2024.Un elev este de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai" (a susținut examenul la Istorie, proba obligatorie și examenul de Bacalaureat la Logica).Cel de-al doilea elev care a reușit frumoasa performanța este de la Colegiul…

- Cum se calculeaza notele la Bacalaureat este una dintre intrebarile care se afla in aceasta perioada pe buzele tuturor. Elevi și parinți deopotriva spera ca platforma de evaluare digitalizata sa funcționeze perfect, iar lucrarile copiilor sa ajunga pe mana unor profesori competenți și responsabili.

- Fenomenul consumului de droguri a ajuns in școlile generale din Alba. Soluția instanței in cazul unei eleve prinse cu 3CMC la ore Fenomenul consumului de droguri a atins limite alarmante in județul Alba, iar drogurile de sinteza au ajuns sa fie consumate chiar și de catre minori. In ultimii doi ani,…

- Elevii din județul Iași vor susține, incepand de astazi pana la 19 aprilie, simularea examenelor naționale de Evaluare Naționala și Bacalaureat organizata de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Inspectorul general, Luciana Antoci, a explicat ca probele vor fi susținute doar in școlile, liceele și colegiile…