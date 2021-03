ANALIZĂ Cum e descurajată munca în România, prin politica salarială 10% dintre cei mai saraci romani care muncesc castiga sub 974 de euro pe an, adica sub 3 euro pe zi. Aproximativ aceiasi bani ii primesc si cei care traiesc din ajutoare sociale. Si atunci, pentru multi se naste intrebarea: de ce sa muncesc 8 ore pe zi pentru un salariu care nu imi ajunge de la o luna la alta, cand pot sa stau acasa, degeaba, pe aceiasi bani? Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

