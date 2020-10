Analiză: Cum a pierdut Alianța USR-PLUS Transilvania rurală Prin neprezentare sau prin aruncarea in lupta a unor candidați extrem de slabi, ce au reușit sa ocupe doar ultima poziție. Acestea ar putea fi cel puțin doua explicații referitoare la modul in care gruparea, cotata cu a treia șansa, a reușit sa obțina rezultate lamentabile la alegerile locale din 27 septembrie. Dupa ce, la europarlamentarele de anul trecut, a fost la cateva sutimi de scorul obținut de PSD, era de așteptat ca la alegerile locale Alianța USR – PLUS sa repete figura și sa obțina un numar apropiat de mandate sau chiar sa depașesca la nivelul țarii liberalii ori social- democrații.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

