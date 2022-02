Crima in Constanta! Principalul suspect, in arest

Curtea de Apel Constanta a decis mentinerea in stare de arest preventiv a barbatului suspectat ca si a injunghiat mortal tatal fapta avand loc in municipiul Constanta . Instanta i a respins inculpatului cerere de punere in libertate Decizia este definitiva Ce spun procurorii Din probatoriul administrat… [citeste mai departe]