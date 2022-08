Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Beijing au anunțat ca au incheiat manevrele militare din jurul Taiwanului. Cu toate acestea, China a precizat ca avioanele și navele sale militare vor continua sa patruleze in preajma insulei.

- Postul B1 TV va difuza, in premiera și in exclusivitate in Romania, documentarul ”SUA versus China: Razboi in Taiwan?”, duminica, de la ora 16:00. Documentarul pleaca de la o intrebare cheie, daca Statele Unite vor interveni militar in cazul in care China ataca Taiwanul. Filmul prezinta situația istorica…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi, i-a transmis miercuri presedintei taiwaneze Tsai Ing-wen ca Statele Unite isi vor onora angajamentele fata de Taiwan, in contextul tensiunilor tot mai ridicate cu China, transmite Reuters. „Astazi, delegatia noastra, de care sunt…

- China ar putea efectua "provocari militare", cum ar fi lansarea de rachete in apropierea Taiwanului, in cazul in care președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, viziteaza insula, a declarat SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Occidentul risca sa se poticneasca intr-un conflict nuclear cu China sau Rusia, deoarece canalele neoficiale dintre puterile rivale s-au prabușit, a avertizat consilierul pentru securitate naționala al Marii Britanii, Sir Stephen Lovegrove, potrivit The Times.

- Armata chineza a anunțat, miercuri, ca a incheiat „un exercițiu de pregatire de razboi” spațiul maritim și aerian din jurul Taiwanului, despre care spune ca este o acțiune necesara pentru a raspunde la „complotul dintre Statele Unite și Taiwan”, relateaza Reuters.

- Taiwanul a raportat luni cea mai mare incursiune din ianuarie a forțelor aeriene chineze in zona sa de aparare aeriana, iar Ministerul Apararii de pe insula a declarat ca avioanele de lupta taiwaneze au intervenit pentru a indeparta 30 de aeronave in cea mai recenta creștere a tensiunilor. CITEȘTE ȘI…

- Președintele Joe Biden a declarat luni ca Statele Unite vor interveni militar, daca China incearca sa cucereasca Taiwanul. Este un avertisment care pare sa se abata de la ambiguitatea deliberata afișata in mod tradițional de Washington. Reacția Chinei a v