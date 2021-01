Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a demarat astazi pregatirile pentru restul seonului in curs, unul la finele caruia ar vrea sa sarbatoreasca titlul. Alb-albaștrii au susținut prima ședința de pregatire din 2021 s-a desfașurat in cantonamentul din Lunca Jiului și a fost inchis presei. Antrenamentul s-a facut sub…

- Marcel Popescu, președintele celor de la CS Universitatea Craiova, a vorbit despre transferul lui Dan Nistor, de la Dinamo, și a avut un mesaj care le da emoții „cainilor”. Oficialul oltenilor a spus ca Nistor, adus in urma cu un an, nu va fi ultimul capitan al lui Dinamo care va ajunge la Craiova și…

- Patronul clubului Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, l-a confirmat in functie pe antrenorul Corneliu Papura, dupa remiza, scor 0-0, inregistrata, marti, in deplasare, cu CFR Cluj. El a anuntat ca in staff-ul tehnic a fost cooptat Octavian Benga, fost antrenor al divizionarei secunde ASU Poli Timisoara.…

- Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, spune ca a facut o oferta de 200.000 de euro pentru un fotbalist al lui Dinamo, dar a fost refuzat. Mihai Rotaru pregatește mutari importante in aceasta iarna. Finanțatorul Craiovei susține ca in ultima zi a perioadei precedente de transferuri…

- CFR Cluj și CS Universitatea Craiova au remizat, scor 0-0, in ultimul meci de Liga 1 din anul 2020. Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a cerut implementare urgenta a sistemului VAR și da asigurari ca antrenorul Corneliu Papura va continua in Banie. CFR Cluj - CS Universitatea Craiova, detalii AICI…

- CS Universitatea Craiova a pierdut clar pe teren propriu, 0-2, iar partida i-ar putea fi decisiva antrenorului Corneliu Papura. Adus pentru a-l inlocui pe Cristiano Bergodi, Corneliu Papura ar putea fi indepartat de pe banca oltenilor daca va pierde și meciul cu CFR Cluj, de marți Daca va termina anul…

- ANALIZA. Transferat de CS U Craiova in ianuarie 2020, Dan Nistor (32 de ani), fostul lider al ui Dinamo, și-a pierdut mult din anvergura și din cauza lui, dar și pentru ca se calca pe picioare cu Alexandru Cicaldau (23). Dan Nistor e de nerecunoscut de cand s-a transferat de la Dinamo in Banie, in ianuarie…

- Favorit pentru succesiunea lui Bergodi la CS Universitatea Craiova pare sa fie Eugen Neagoe, insa Mihai Rotaru are mai multe variante la dispoziție. Inclusiv unele de lux, daca se hotaraște sa bage mana mai adanc in buzunar. De vineri seara, de cand Cristiano Bergodi și-a anunțat intenția de a demisiona,…