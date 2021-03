ANALIZA Criza semiconductorilor franeaza brusc industria auto. In Romania, Ford si Dacia "au tras pe dreapta"

Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa circuitelor integrate, cipuri utilizand, la baza, semiconductori, a generat blocaje in industria auto romaneasca și mondiala, in ultimele trimestre, iar in lunile urmatoare poate aduce opriri temporare ale producției, pana cand piața se va reechilibra, crede Claudiu Cazacu, XTB. „Lanțurile…

- Smartphone-urile și televizoarele se scumpesc, iar modelele noi ajung mai greu pe piața, dupa ce criza de pe piața componentelor electronice s-a extins acum și afecteaza și alte sectoare, nu doar industria auto. Producatorul de semiconductori Qualcomm, cel mai mare producator de cipuri pentru telefoane…

- Vanzarile la nivel mondial de smartphone-uri catre utilizatorii finali vor totaliza 1,5 miliarde de unitați in 2021, o creștere de 11,4% fața de anul 2020, potrivit Gartner. „In 2020, consumatorii au redus cheltuielile pentru smartphone-uri, dar disponibilitatea de produse noi va genera o creștere semnificativa…

- "In Europa si America de Nord, peletii din lemn au devenit o sursa de energie regenerabila viabila si promitatoare pentru a inlocui carbunele", conform "Global Wood Pellet Market - Forecast from 2020 to 2025", citat de HS Timber Productions, lider de piata in productia si distribuirea de peleti in Romania,…

- In ianuarie 2021, au fost produse in Romania 38.431 autoturisme, o scadere cu 10.71% fața de ianuarie 2020 cand s-au produs 43.043 unitați. Dintre acestea 19.809 unitați au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 18.622 unitati de uzina Ford de la Craiova. Dincolo de efectele pandemiei, piața auto…

- Brandul de fashion pentru tineri Mumuso, prezent in peste 3.500 puncte de vanzare din 30 de tari, deschide al patrulea magazin mono-brand din Romania in cadrul centrului comercial ParkLake din Bucuresti, deținut de Sonna Sierra, printr-o tranzactie intermediata de compania de consultanta imobiliara…

- ​Mulți producatori auto, precum Volkswagen, Toyota, Ford, Audi, Honda sau Mazda, au anunțat ca sunt nevoiți sa reduca temporar producția din cauza unei penurii de microprocesoare. Componentele minuscule, dar esențiale, sunt produse mai ales în Taiwan și în China, dar mai mulți factori au…

- Centre sanitare de pe intreg teritoriul SUA s-au vazut nevoite sa inceapa sa anuleze mii de programari pentru vaccinare anti-COVID-19 pe fondul penuriei de doze, lucru care ingrijoreaza si nedumereste oficialitatile sanitare, transmite EFE. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid…