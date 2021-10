Stiri pe aceeasi tema

- Social – democrații nu s-au decis inca daca vor sprijini sau nu guvernul minoritar PNL – UDMR, sub conducerea lui Nicolae Ciuca, prim –ministru desemnat. Intrebat daca PSD este dispus sa voteze un guvern minoritar, fara intrarea la guvernare, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus ca situația este…

- Refacerea coaliției sau guvern minoritar dupa congresele PNL și USR PLUS din aceasta toamna? Și daca da, in ce condiții? Cele doua variante de lucru aflate in prezent pe masa premierului Florin Cițu sunt complicate și mai mult de raporturile de putere din interiorul PNL, inclusiv

- In acest moment, PNL are doar solutii perdante la guvernare: o continuare disfunctionala alaturi de USRPlus sau o mezalianta cu PSD, partid care, la fel ca si AUR, nu trebuie decat sa astepte cu rabdare, fara sa faca nimic, sa-si creasca zestrea electorala. In vremea regimului comunist a circulat o…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat duminica faptul ca oamenii le reproșeaza politicienilor de la putere, inclusiv lui Klaus Iohannis, ca au declanșat aceasta criza politica, in loc sa se ocupe de guvernare. El spune ca trebuie soluționata criza „in acord cu așteptarile cetațenilor” și a adaugat…

- Fostul lider al PNL, Valeriu Stoica, susține ca premierul Florin Cițu este ”terminat ca premier”, in urma acestei crize politice. Stoica arata faptul ca s-au comis cinci greșeli uriașe in guvernare, asta deși actuala coaliție a beneficiat de o conjuctura politica favorabila, cu toate parghiile puterii…

- Miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile din Guvernul Cițu. Criza politica se adancește. Dan Barna: ”Mergem mai departe” Miniștrii USR PLUS și-au depus, marți dimineața, demisiile din Guvernul Cițu, a anunțat copreședintele Alianței USR PLUS, Dan Barna, intr-o postare pe Facebook. Aceștia au inregistrat…

- Un sondaj realizat de CURS analizeaza evenimentele politice din ultima saptamana, iar romanii ii vad la fel de vinovați pe cei de la USR-PLUS, dar și pe cei de la PNL pentru criza politica actuala. Conform sondajului CURS, la intrebarea ”Cine credeți ca este principalul responsabil?”, 32%…

- Criza politica in Romania. Coalitia de guvernare de la Bucuresti este la un pas de destramare. Tensiunile latente dintre PNL si USR PLUS, doua dintre partidele majoritatii parlamentare, s-au acutizat miercuri seara, cand premierul Florin Cițu l-a demis pe ministrul Justiției,