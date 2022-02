Analiză: Criza militară din Ucraina a devenit un război al nervilor Criza politico-militara legata de Ucraina a devenit un razboi al nervilor intre Rusia, care mentine concentrate la granita ucraineana importante forte si pregateste in Belarus manevre militare, si Statele Unite, care au inceput desfasurarea unui nou contingent in Europa de Est, iar in timp ce politicienii occidentali incep sa-si tempereze declaratiile despre o invazie iminenta a Ucrainei, agentia Bloomberg a anuntat dintr-o greseala ca invazia a inceput, eroare taxata imediat de Kremlin drept un efect al declaratiilor agresive, noteaza sambata agentia EFE. La cateva ore dupa ce avioane rusesti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

