Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la energie in Europa au doborat record dupa record inca inainte de venirea iernii, iar aceasta criza se va agrava pe masura ce temperaturile vor incepe sa scada, transmite Bloomberg.

- Guvernul Italiei dezbate noi masuri dure pentru a stopa creșterea numarului de cazuri de coronavirus, masuri care ar putea include restricții pentru persoanele nevaccinate.Mastile raman obligatorii, la fel ca in trenuri si taxiuri, potrivit restricțiilor decise acum o saptamana.Aproximativ 84% dintre…

- Grupul rus Gazprom a majorat pretul orientativ pentru exporturile sale de gaze naturale in 2021, indicand prudenta fata de volumele pe care le poate livra, in conditiile inrautatirii crizei energetice din Europa, transmite Bloomberg, informeaza Agerpres. Consolidarea stocurilor in Rusia este…

- Explozia prețului gazelor se resimte pe tot globul, iar redresarea economica de dupa criza epidemiologica este pusa sub amenințare. Costurile sunt deja la un nivel record și se așteapta o creștere și mai mare. Populația se confrunta cu o creștere istorica a prețului gazelor, motiv pentru care redresarea…

- Costul gazelor naturale se afla deja la niveluri record pentru aceasta perioada pe majoritatea pietelor si va creste probabil in continuare, riscand sa puna in pericol redresarea din pandemia de Covid-19. Preturile prea mari ar putea reduce cheltuielile oamenilor si eroda salariile prin inflatie, iar…

