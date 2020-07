ANALIZĂ. Crește prețul aurului Evoluția a fost cauzata de declarațiile oficialilor Rezervei Federale care și-au exprimat temerile în ceea ce privește efectele pandemiei în privința relansarii economice. La nivelul piețelor se contureaza, în prezent, trecerea de la un optimism fragil la un scepticism pregnant.

Pe acest fond uncia urca miercuri pe piețele specializate la 1.793 – 1.804 dolari, ceea ce a facut ca prețul gramului de aur sa creasca de la 245,3126 la 248,8638 lei, aproape de recordul de 253,7705 lei, atins în 18 mai. Raportul euro/leu se menținea pe panta… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

