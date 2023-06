„Ziarul de Iasi" a analizat salariile din sistemul de sanatate, dupa ce sindicalistii au declansat o greva japoneza si au iesit apoi in strada, la Bucuresti, pentru a cere bani mai multi si respectarea legilor aflate deja in vigoare. Iulian Cozianu, presedintele Sanitas Iasi, spune ca exista o conceptie general eronata care spune ca „sunt salarii mari in sistemul sanitar", o afirmatie care se uita doar la lefurile medicilor si a asistentilor care lucreaza la blocul operator sau pe sectiile de ATI. Conform acestuia, 80- din restul angajatilor din sistem, in principal personalul auxiliar si asistenti…