- Companiile care activeaza in Romania și care nu și-au valorificat deșeurile de ambalaje puse pe piața au platit, in 2022, 33 milioane de lei, echivalentul a peste 6 mil. EUR, catre Administrația Fondului pentru Mediu, arata datele Institutului Național de Statistica, analizate de Clean Recycle*. Suma…

- ”Modul in care functioneaza piata jocurilor de noroc se va schimba fundamental, dupa aplicarea normelor cuprinse in reforma propusa de Ministerul Finantelor, condus de liberalul Marcel Bolos. Contributiile care vor fi platite de companiile din acest domeniu vor fi majorate, urmand sa aduca bugetului…

- ”Alfredo Seafood, companie romaneasca pe segmentele import, procesare, distributie de peste si fructe de mare si lider de piata pe categoria de peste proaspat ambalat, apreciaza valoarea pietei de creveti din Romania la circa 25 de milioane de euro”, arata compania. Potrivit companiei, consumul de…

- Deficitul extern al Romaniei a scazut dupa primele șapte luni din 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Datoria externa, menita sa finanțeze acest deficit, a crescut, in timp ce investițiile nerezidenților au inregistrat o scadere, arta datele Bancii Naționale a Romaniei, date publicitații…

- La inceputul lunii septembrie Consiliul Concurenței a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca prețurile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanța „ieftinirii” au scazut „cu pana la 49%” in marile lanțuri. INS contrazice, factual, datele. In august produsele alimentare au fost, in medie, cu…

- Romania a inregistrat o recolta buna la grau in acest an, cu o medie de 5.000 de kg/ha, ceea ce inseamna ca productia totala este mai mare decat cea obtinuta anul trecut, a declarat, pentru AGERPRES , ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. „Este un an agricol bun. Avem la grau o…

- Datele Institutului pentru Statistica arata ca doar anul trecut au parasit țara 50 de mii de romani, o depopulare echivalenta cu populația municipiului Giurgiu.In aceleași interval de timp a scazut in luna aprilie 2023 fața de aprilie 2022.- spor natural aprilie 2023 = - 8.902 persoane- spor natural…