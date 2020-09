Stiri pe aceeasi tema

- Nu este un secret faptul ca Donald Trump nu este un mare fan al Uniunii Europene. În ultimii patru ani, președintele SUA a vorbit pozitiv despre Brexit și a susținut ca blocul a fost creat pentru a „profita de Statele Unite”. Așadar, probabil ca nu este o mare surpriza faptul ca mai…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca a expirat perioada in care cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii s-au putut inregistra pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul la o sectie de votare la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. La exprirarea…

- Speranta de viata a persoanelor nomade din Europa de Vest este cu zece ani mai mica decat a populatiei generale, indica o ancheta la nivel european, care scoate la lumina saracia si inegalitatile frapante de care sufera aceste minoritati din tarile bogate ale blocului comunitar, transmite miercuri…

- Vorbind in conditii de anonimitate, oficialul american a spus ca Iranul ar putea avea suficient material fisionabil pentru o arma nucleara pana la sfarsitul acestui an si ca Teheranul a reluat cooperarea cu Coreea de Nord, care detine armament nuclear, pentru rachete cu raza lunga de actiune. Acesta…

- O investigatie jurnalistica scoate la iveala modul in care unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sau persoanelor aflate sub sancțiuni, cum sunt oligarhii ruși, sa mute bani negri in jurul lumii, dezvaluie BBC si Buzzfeed News, citate de Adevarul. Tranzacțiile efectuate intre…

- Administrația Trump a anunțat astazi ca va inaspri restricțiile impuse Huawei Technologies cu scopul de a preveni accesul companiei la cipurile produse in Statele Unite, relateaza CNBC .Departamentul de comerț al Statelor Unite va extinde restricțiile anunțate in luna mai menite sa impiedice gigantul…

- Numarul insolventelor din sectorul constructiilor din Europa va creste cu minimum 14% si cel mult 24%, in 2020, cu Spania si Franta in top, in timp ce in Romania dezvoltarea segmentului rezidential ar putea continua si dupa acest an prin inlocuirea programului "Prima Casa" cu "Noua Casa", reiese dintr-o…