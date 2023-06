Razboi total in Rusia. Președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu cea mai grava amenințare la adresa puterii din toți cei 23 de ani in care a condus Rusia. O analiza CNN concluzioneaza ca este uluitor faptul ca tot controlul pe care l-a menținut in acest timp, punctul de forța al autocrației sale, se prabușește […] The post Analiza CNN: Razboi in Rusia. Vladimir Putin risca sa piarda controlul absolut asupra puterii. Urmatoarele 24 de ore sunt critice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .