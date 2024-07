Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, un apropiat cunoscut al Kremlinului, avertizeaza ca Europa și SUA se pregatesc de razboi direct cu Rusia. Intre timp, autoritațile de la Moscova au venit cu un anunț dupa decizia lui Joe Biden de a se retrage din cursa pentru prezidențiale. Tarile occidentale…

- Cel putin 110 prizonieri de razboi ucraineni au fost executati in timp ce se aflau in captivitate in Rusia de la inceputul invaziei, a anuntat miercuri un reprezentant al Parchetului General al Ucrainei, Iuri Belousov, citat de EFE.

- Premierul ungar Viktor Orban este așteptat marți, 2 iulie, la Kiev, in prima sa vizita in Ucraina de la declanșarea invaziei ruse la scara larga, la 24 februarie 2022. Aceasta vizita, confirmata de surse de la Budapesta și Kiev, vine la o zi dupa ce Ungaria a preluat președinția Consiliului UE. Președintele…

- Premierul olandez in exercitiu, Mark Rutte, a asigurat ca viitorul guvern, in care un rol esential il va juca extrema dreapta, dar in care se va regasi si partidul sau, va mentine linia politica actuala in chestiunile de politica externa, precum UE, NATO sau sustinerea Ucrainei in razboiul cu Rusia.“In…

- Studiu EY Se așteapta ca in SUA și in Europa sa se inregistreze o incetinire a cererii și a vanzarilor de vehicule electrice (VE) pe termen scurt, in timp ce China va inregistra o creștere constanta, potrivit celui mai recent studiu EY Mobility Lens Forecaster, un instrument de prognoza bazat pe inteligența…

- Forțele ruse au lansat in noaptea de sambata spre duminica atacuri masive cu drone asupra Ucrainei. Potrivit fortelor aeriene ucrainene, zonele afectate au inclus Kievul, regiunile Vinita, Sumi, Cerkasi, orașul Nikolaiev din sudul tarii si oras-port Odesa de la Marea Neagra. Explozii au fost auzite…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a primit, miercuri, premiul Distinguished International Leadership Award din partea Atlantic Council. Premiile The Atlantic Council sunt cunoscute și ca „Oscarurile Washingtonului”. “Președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, a condus cu pricepere…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Președintele Chinei, Xi Jinping, urmeaza sa viziteze Europa saptamana viitoare, pentru prima data in cinci ani, intr-un turneu care va cuprinde Franța, Ungaria și Serbia, anunța The Guardian. China vrea sa evite un razboi comercial cu UE Vizita vine in timp ce China…