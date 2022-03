Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile europene la gaze naturale au crescut vertiginos in contextul in care Rusia a lansat o operațiune militara in Ucraina. Saptamana trecuta, sirenele de raid aerian au rasunat in capitala ucraineana Kiev, in timp ce președintele Vladimir Putin a ordonat un atac asupra mai multor orașe, cu rachete…

- Autoritațile americane au anuntat marti ca interzic zborurile rusesti in spatiul aerian american, urmand masuri similare luate de Uniunea Europeana si Canada dupa invazia Rusiei in Ucraina vecina, informeaza Reuters. „Anunt ca ne vom alatura aliatilor nostri inchizand spatiul aerian american pentru…

- Media de stat rusesti vor fi interzise in Uniunea Europeana cu scopul de a le impiedica sa-si difuzeze "minciunile" despre razboiul dus de Moscova in Ucraina, a anuntat duminica presedinta Comisiei Europene.

- Statele membre ale Uniunii Europene și-ar putea inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești. Uniunea Europeana ar putea interzice intregul sau spațiu aerian companiilor rusești, ca parte a unui nou set de sancțiuni, care va fi discutat duminica, 27 februarie, de miniștrii de Externe ai celor 27,…

- Romania incepe procedurile de suspendare a dreptului de survol pentru Rusia, precum și a dreptului de aterizare in Romania pentru aeronavele care aparțin companiilor din Rusia. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a prezentat, sambata, deciziile luate de task-force-ul pentru gestionarea…

- ”Romania considera necesar si a condamnat ferm actiunile Rusiei in Ucraina, prin vocea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, ne exprimam solidaritatea fata de Ucraina si Rusia trebuie sa suporte consecintele acestei agresiuni, acestei invazii ilegale”, a spus presedintele Senatului. Florin Citu…