Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden va lucra cu liderii francezi, indiferent cine sunt acestia, afirma Casa Alba, potrivit news.roPresedintele american Joe Biden va colabora cu liderii alesi in mod democratic in Franta, indiferent cine sunt acestia, a declarat marti purtatorul de cuvant al Casei Albe, John

- Cu mai putin de sase luni inainte de alegerile prezidentiale americane, un sondaj publicat luni de The New York Times, realizat de Institutul Siena, arata ca actualul presedinte american, Joe Biden, este semnificativ in urma republicanului Donald Trump in cinci din cele sase state-cheie, care vor decide…

- Partidul Republican din Florida l-a desemnat pe Barron Trump, un licean de numai 18 ani, pentru a fi unul dintre delegatii chemati sa-l nominalizeze oficial, in iulie, pe tatal sau, Donald Trump, drept candidat la alegerile prezidentiale americane din noiembrie, relateaza AFP. Prezenta sa pe o lista…

- Vizita lui Klaus Iohannis la Casa Alba, anunțata pe ultima suta de metri, aratǎ relația bunǎ dintre cele douǎ state si interesul in menținerea acestora, in actualul context de securitate globalǎ, spun analiștii consultați de Adevarul.

- Joe Biden, 81 de ani, președintele din exercițiu, a recuperat din handicap și se apropie de Donald Trump (77 de ani), arata rezultatele unui sondaj privind alegerile prezidențiale din acest an, comandat de New York Times și Siena College și preluat de USA Today.Trump mai are doar un punct procentual…

- Donald Trump organizeaza sambata seara o uriasa colectare de fonduri in Florida, un nou episod crucial al luptei pentru donatii mari intre republican si Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP, inforemaza Agerpres.

- Actorul american Dwayne Johnson, cunoscut ca „The Rock”, a anunțat ca nu ii mai acorda sprijinul sau public președintelui Joe Biden, in campania electorala pentru un nou mandat la Casa Alba.