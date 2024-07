Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden nu ia in considerare grațierea fondatorului WikiLeaks, Julian Assange. Presa a relatat poziția politicianului, facind trimitere la secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. „Nu, acest lucru nu este luat in considerare”, a spus ea despre refuzul lui Biden…

- Un fost agent al serviciului de securitate interna, Gonen Ben Itzhak, devenit o personalitate marcanta a miscarii de contestare a guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu a declarat marti intr-un interviu acordat AFP ca prim-ministrul „distruge” tara. Fostul spion in puternica agentie israeliana…

- Presedintele american Joe Biden a criticat Curtea Suprema a Statelor Unite pentru ca ”nu functioneaza bine”, la o stralucitoare strangere de fonduri organizata sambata la Los Angeles la care au participat fostul presedinte Barack Obama si celebritati de top de la Hollywood si la care a atras 28 de milioane…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au semnat joi un acord bilateral de securitate pe 10 ani, menit sa consolideze apararea Ucrainei impotriva invadatorilor rusi. Acordul, semnat in marja summitului G7 din Italia, se doreste a fi un pas spre o eventuala aderare…

- Președintele SUA, Joe Biden, a participat, alaturi de alți lideri mondiali, la ceremonia comemorarii de 80 de ani de la Debarcarea din Normandia. Inca de cand a coborat din mașina, Biden era vizibil dezorientat și parea ca nu-și da seama ce cauta in locul respectiv.

- Lideri de prim rang din țarile democratice, printre care președintele Joe Biden, regele Charles al III-lea, președintele Emmanuel Macron, cancelarul Olaf Scholz și premierul Justin Trudeau, participa, in ziua de 6 iunie 2024, in Franța, la ceremonia prin care se comemoreaza 80 de ani de la debarcarea…

- A fost dezamagit in iubire, iar acum pune profesia pe primul loc. Artistul Emilian a acordat un interviu exclusiv pentru Star Matinal, interviu in cadrul caruia a vorbit mai mult despre viața profesionala și planurile pe care le are, și mai puțin despre viața sentimentala.

- Presedintele SUA, Joe Biden, se intalneste marti la Casa Alba cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Cei doi lideri vor sarbatori 20 de ani de cand Romania este membra a NATO, a anuntat luni secretarul de presa Karine Jean-Pierre, conform site-ului Casei Albe. Conform sursei citate, presedintele…