​Analiză: Cluj-Napoca a fost orașul unde casele s-au scumpit cel mai mult în 2019 În 2019, Cluj-Napoca a fost orașul în care s-au înregistrat cele mai mari creșteri de preț ale imobiliarelor, ajungând la peste 1.700 de euro metrul patrat în medie, în timp ce în Capitala prețul mediu a ajuns la peste 1.400 de euro metrul patrat, arata imobiliare.ro, într-o analiza citata de Mediafax. La sfârșitul lui decembrie 2019, suma medie solicitata pentru un apartament disponibil spre vânzare la nivel național (atât vechi, cât și nou) a ajuns la 1.341 de euro pe metru patrat util.



Comparativ cu perioada similara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

