Analiză Clean Recycle: 8 din 10 deșeuri aruncate la întâmplare de turiști pe litoral sunt din plastic Sute de mii de turiști iși petrec anual vacantele de vara pe litoralul romanesc, iar in urma lor ramane și o cantitate semnificativa de deșeuri, de cateva zeci de tone, potrivit datelor autoritaților centralizate de Clean Recycle. Astfel, 85% dintre deșeurile descoperite pe plajele cele mai aglomerate din județul Constanța sunt din plastic, restul reprezentand deșeuri din metal, sticla/ceramica, cauciuc, hartie/carton, textile și lemn procesat. Iar cantitațile sunt in creștere, de la an la an, conform analizei. O mare parte dintre deșeurile care nu sunt colectate selectiv in pubelele speciale… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Sute de mii de turisti isi petrec anual vacantele de vara pe litoralul romanesc, iar in urma lor ramane si o cantitate semnificativa de deseuri, de cateva zeci de tone, potrivit datelor autoritatilor centralizate de Clean Recycle*. Astfel, 85% dintre deseurile descoperite pe plajele cele mai aglomerate…

- Dolarul a urcat la maximul ultimilor 20 de ani, iar euro a scazut, dupa ce datele de miercuri au aratat ca inflația din SUA a atins in iunie maximul ultimilor 40 de ani și jumatate. Indicele prețurilor de consum a crescut cu 1,3% luna trecuta, deoarece prețurile benzinei și alimentelor au ramas ridicate,…

- Viața merge inainte și petrecareții din orașul Donețk, sfașiat de razboi, continua sa danseze intr-un parc din centrul orașului. Donetk a continuat sa fie vizat de bombardamente luni (4 iulie), a informat presa separatista pro-rusa. Presa locala din autoproclamata Republica Populara Donetk a declarat…

- Compania Black Sea Oil & Gas a inceput producția de gaze din Marea Neagra, in Proiectul de Dezvoltare a Gazelor Midia, iar prima cantitate de gaz a fost livrata miercuri dupa-amiaza catre Sistemul Național de Transport (NTS). Proiectul va livra aproximativ 0,5 miliarde de metri cubi in acest an, cu…

- Rusia nu s-a ințeles inca cu Turcia privind transporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagra, iar o decizie in acest sens nu s-a luat la recenta intalnire intre ministrii de externe turc și rus. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a declarat jurnaliștilor ca NU s-a ajuns la niciun…

- Copiii din Ucraina nu sarbatoresc ziua de 1 iunie. Intr-un interviu acordat jurnaliștilor din Kiev, Olena Zelenski, soția președintelui ucrainean, spune ca invazia și armele sunt singurele subiecte despre care vorbesc propriii ei copii. „Incerc doar sa trec peste toata aceasta perioada… peste desparțire.…

- Peste 50.000 de turiști au fost in mini-vacanța de 1 mai pe litoral, cifra fiind peste cea din 2019, ultimul an ante-pandemie. In Mamaia au fost declarați peste 25.000 de turiști, in Costinești 20.000 de turiști iar in Vama Veche a fost un grad mare de ocupare, fara a avea o cifra exacta a numarului…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, anunța ca romanii sunt interesați de ofertele turistice de pe litoralul romanesc lansate pentru 1 mai. Ministrul Daniel Cadariu a dezvaluit faptul ca pe 1 mai vor fi deschise peste 100 de hoteluri de pe litoral. Cele mai multe locuri sunt rezervate, a adaugat ministrul.…