Duminica s-au implinit cinci luni de la momentul in care in Romania a aparut „Pacientul zero”. Dupa o lunga perioada de stat in casa, de blocaj economic și social, cifra imbolnavirilor crește zilnic alarmant de mult, iar predicțiile specialiștilor nu sunt incurajatoare.

„Totul va fi bine!” este mesajul cu care romanii au intrat in pandemie. In prima faza, oamenii au ieșit din case doar pentru lucrurile urgente, de teama virusului și a amenzilor. Copiii au invațat online, iar cursurile de absolvire a școlilor s-au desfiașurat in fața laptopurilor. In faza a doua a celor cinci luni de epidemie,…