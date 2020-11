Analiza CIES Football Observatory. Academia Hagi, pe primul loc in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- ENGIE Romania reinnoieste, pentru al cincilea an consecutiv, parteneriatul cu CSM București ce are drept obiectiv susținerea handbalului feminin si a Centrului de Copii si Juniori din cadrul clubului. Valoarea financiara a parteneriatului este menținuta la aceeași valoare, de 280.000 euro, și pentru…

- FC Arges a ajuns la un acord pana la finalul acestei editii de campionat cu fotbalistii croati Antun Palic si Luka Maric. Cei doi nou-veniti au facut vizita medicala si au efectuat primul antrenament sub comanda antrenorului Ionut Codrut Mosteanu, potrivit news.ro.Antun Palic are 32 de ani,…

- Chindia Targoviște a anunțat ca in cadrul clubului au fost depistate 5 cazuri de COVID-19. Este vorba despre trei jucatori la prima echipa, un antrenor de la Centrul de Copii și Juniori și un fotbalist de la echipa U17. Dambovițenii au menționat ca au luat masurile care se impun și ca DSP din județ…

- Trei jucatori de la centrul de copii și juniori al Potaissei Turda convocați la loturile naționale Darius RUSU și George PINȚOIU (16-26 octombrie) – pregatire centralizata și participare la Trofeul

- Trei jucatori de la centrul de copii și juniori al Potaissei Turda au fost convocați la loturile naționale de cadeți și juniori ale Romaniei. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Rezultatele studiului demarat de Colgate in Euopa, in perioada 14 iulie – 24 august 2020, arata ca suntem expuși riscului de probleme de sanatate orala, avand in vedere ca nu urmam pașii simpli recomandați pentru a menține o rutina sanatoasa, precum schimbarea regulata a periuței de dinți, folosirea…

- Alexandru Mititelu si Dan Libosi vor reprezenta FC Farul la actiunea de la Vaslui. Doi jucatori de la Centrul de Copii si Juniori al FC Farul Constanta au fost convocati la actiunea de formare a lotului Nationalei Romaniei sub 15 ani. Este vorba de Alexandru Mititelu si Dan Libosi, care se vor prezenta…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat incheierea procesului de clasificare a Academiilor de fotbal pentru copii și juniori pentru sezonul 2019-2020, proces care urmarește clasificarea pe baza standardelor de calitate a academiilor, cluburilor cu activitate de copii și juniori și centrelor pentru fotbal…