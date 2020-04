Stiri pe aceeasi tema

- Analistii anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului in Romania se va resimti puternic pe tot parcursul anului. Deficitul bugetar trece de 6,5%, euro ar putea atinge pragul de 5 lei Aproape jumatate dintre analistii CFA Romania (48%) anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va…

- Radu Burnete, director executiv al Confederatiei Patronale Concordia, explica, intr-un interviu pentru Libertatea, care sunt industriile cel mai greu afectate de criza coronavirus și ce masuri ar trebui sa ia Guvernul ca angajații din mediul privat sa poata supraviețui in aceasta perioada dificila.…

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters, informeaza…

- Economia Romaniei va intra intr-o contractie severa, cu o scadere a produsului intern brut (PIB) de 4,7%, insotita de un deficit bugetar de 7.3% si de o rata a somajului de 11%, potrivit datelor revizuite publicate de BCR, a doua cea mai mare banca din Romania. Scaderea PIB din Trimestrul…

- Deficitul bugetar al Romaniei va ajunge in jur de 5%, daca aceasta criza provocata de pandemia de coronavirus va dura una sau doua luni, dar daca va tine mai mult deja este foarte greu de prezis unde ne putem duce, a declarat, luni seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu. "La Ministerul…

- Guvernul italian va adopta saptamana viitoare un pachet legislativ de stimulente fiscale in valoare de 3,6 miliarde de euro pentru a atenua impactul economic al epidemiei de coronavirus din cea de-a treia economie a Europei, a anuntat duminica Roberto Gualtieri, ministrul italian al economiei.Intr-un…

- Romania va trebui sa adopte masuri de ajustare fiscala, inclusiv cresteri de taxe, pentru a putea tine deficitul bugetar in frau, in caz copntrar riscand sa intre in infringement, a declarat miercuri economistul Dragos Manolescu, directorul general adjunct al OTP Asset Management.