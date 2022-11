Stiri pe aceeasi tema

- Deși rata inflației din Romania (13,4) se situeaza peste media UE, țara noastra poate reprezenta un „pol de stabilitate” in regiune la capitolul creșterii prețurilor, comparativ cu Ungaria (20%). Oricum, Europa se confrunta cu un nivel record al inflației din ultimele doua decenii.

- Romania este una dintre cele mai frumoase țari din Europa, iar ea este cea care se mandrește cu un relief diversificat și ofertant, care atrage milioane de turiști din intreaga lume. Ei bine, potrivit statisticilor orașelor caracterizate dupa altitudinea medie, trei orașe din țara noastra se afla la…

- ” I nflatia si modificarile recente din Codul Fiscal determina antreprenorii romani sa investeasca in digitalizarea si automatizarea proceselor in firma pentru a reduce cheltuielile cu pana la 35%. Astfel, cererea pentru solutii software a crescut cu 30% in perioada ianuarie-septembrie 2022 comparativ…

- Medicamentele generice ieftine ar putea disparea din Romania, din cauza cresterii costurilor electricitatii. Producatorii europeni ai acestor medicamente au avertizat ca ar putea inceta sa le mai produca din cauza crizei energetice in curs. Cele mai ieftine medicamente de pe piata ori se vor scumpi…

- Seful Politiei Romane, Benone Marian Matei, a afirmat, referitor la achizitia de masini BMW, ca un singur distribuitor s-a inscris la licitatia organizata, iar pretul unei masini este de 32.000 de euro fara TVA, fata de cel de catalog, de 38.600 de euro fara TVA. El a precizat ca speculatiile aparute…

- Criza de pe piata de energie este generata de dezechilibrul dintre cerere si oferta, cererea fiind mai mare decat oferta ieftina, a declarat, Zoltan Nagy – Bege, vicepresedintele ANRE. “Criza energiei este generata de dezechilibrul dintre cerere si oferta. Trebuie sa echilibram cererea si oferta. In…

- Cererea de proiecte noi pe piata IT din Romania va scadea cu pana la 20%, in ultima parte a acestui an, in perspectiva declansarii, in viitorul apropiat, a unei noi crize economice globale, reiese dintr-o analiza realizata de catre un dezvoltator roman de software, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Pentru investitori, industria destinata animalelor de companie ar putea fi un sector care merita urmarit in aceste vremuri tulburi. Piața produselor și serviciilor legate de animalele de companie a crescut constant cu o rata de peste 6% pe an. La nivel global, aceasta a crescut de la 216 miliarde de…