- Cel mai cunoscut oier din Romania, Ghița Ciobanul s-a intors la indeletnicirea in urma careia s-a facut cunoscut, crescutul oilor. Și-a revenit dupa falimentul magazinului sau de produse marca ”Ghița” din București și are peste 1500 oi. Personajul central dintr-o ampla campanie publicitara, faima ciobanului…

- Oferta de job-uri in strainatate pentru romani a crescut semnificativ in ultima saptamana, in special pentru personal calificat, se arata in datele puse la dispozitie de platforma bestjobs pentru emisiunea ”Ora de profit.ro” de la Prima TV. Astfel, se cauta un medic specialist in gastroenterologie pentru…

- Astfel, se cauta un medic specialist in gastroenterologie pentru Elvetia, cu experienta cuprinsa intre doi si cinci ani, specializare finalizata si vorbitor de germana. Salariul este cuprins intre 10.000 si 15.000 de euro brut pe luna. Aceeasi suma se ofera in Franta pentru un medic stomatolog, cu experienta…

- ”Tinerii la inceput de cariera si-au intensificat cautarile pe platforma de recrutare BestJobs in perioada verii, dupa incheierea anului universitar. Nivelul aplicarilor pe job-uri entry-level sau care nu necesita experienta a ajuns la 44% din volumul total, in crestere cu 10% fata de lunile anterioare…

- Astfel, pe langa cel mai bine platit job al saptamanii, cel de ”lead big data engineer”, in top 3 cele mai mari salarii in functie de domeniu, pe prima pozitie se regaseste, de asemenea, IT-ul. Tot la Iasi, o companie recruteaza un ”security operations engineer” pentru un salariu de 4.000 de euro net…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o atentionare Cod galben de canicula ce vizeaza 19 judete pana miercuri dimineata. Toata Oltenia este afectata. Conform meteorologilor, in zilele de 9, 10 si 11 august, in sud-vestul si sudul tarii disconfortul termic va fi ridicat si local…

- La concursul național pentru planuri de afaceri dedicate elevilor de liceu, printre caștigatori s-a numarat și o adolescenta din Prahova. Este vorba despre Nicoleta Talanga, de la Colegiul Tehnic Forestier din Campina, care a obținut premiul al doilea, ocazie cu care a fost recompensata cu suma de 600…