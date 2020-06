Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca starea de alerta va fi prelungita din 15 iunie. Pentru ca masura sa intre in vigoare, e nevoie de vot in Parlament. Prelungirea starii de alerta vine, la pachet, cu obligatia de a purta in continuare masca in spatiile publice inchise, la locul de munca si in mijloacele de transport, pana la momentul la care starea de alerta va fi ridicata.

Cu o saptamana inainte de incheierea starii de alerta (16 iunie fiind ultima zi), presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca se impune prelungirea starii de alerta, conform Mediafax.

