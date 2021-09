Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul social-democrat la succesiunea Angelei Merkel și-a consolidat statutul de favorit. Olaf Scholz s-a impus in ultima dezbatere de duminica in fața celor doi contracandidați principali. Scholz, ministru de finante si vicecancelar social-democrat, a fost desemnat de 42% dintre telespectatori…

- Social-democratul Olaf Scholz si-a consolidat duminica statutul de favorit la succesiunea Angelei Merkel, impunându-se în cursul ultimei mari dezbateri televizate a celor trei candidati principali, cu o saptamâna înainte de alegerile parlamentare care se anunta dificile pentru…

- Social-democratul Olaf Scholz si-a consolidat duminica statutul de favorit la succesiunea Angelei Merkel, impunandu-se in cursul ultimei mari dezbateri televizate a celor trei candidati principali, cu o saptamana inainte de alegerile parlamentare care se anunta dificile pentru conservatorii cancelarului…

- Cancelarul Angela Merkel a facut marti un apel impresionant catre alegatorii germani sa sustina un viitor guvern condus de conservatorul Armin Laschet la alegerile din 26 septembrie, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres. „Cetatenii au alegerea în câteva zile: un guvern…

- Cancelarul Angela Merkel a facut marti un apel impresionant catre alegatorii germani sa sustina un viitor guvern condus de conservatorul Armin Laschet la alegerile din 26 septembrie, avertizand ca alternativa este o coalitie guvernamentala de stanga, relateaza Reuters si AFP. ''Cetatenii au…

- Cu șase saptamâni înainte de alegerile generale din Germania, candidatul social-democraților, Olaf Scholz, este cel mai popular în cursa spre Cancelaria federala. În sondaje, el are un avans clar fața de candidatul Uniunii CDU/CSU, Armin Laschet, ca și fața de Annalena Baerbock,…

- In plina campanie electorala, Armin Laschet, potentialul succesor al Angelei Merkel in functia de cancelar al Germaniei, a fost surprins sambata cum radea in timpul unei vizite in orasul Erftstadt, extrem de devastat de inundațiile catastrofale din Germania, informeaza AFP, citata de Agerpres . Gestul…

- Un nou sondaj de opinie vine sa sustina sperantele candidatului conservator Armin Laschet de a-i succede Angelei Merkel la fraiele celei mai mari economii mondiale, dupa alegerile generale din septembrie din Germania, relateaza miercuri dpa. Sondajul Forsa a aratat ca sprijinul pentru Uniunea…