- Cei doi candidați pentru Casa Alba s-au infruntat in prima din cele doua dezbateri dinaintea alegerilor din noiembrie. Memorabile raman poticnirile lui Biden și reținerile lui Trump cu privire la acceptarea rezultatelor.

- Ii ajutam pe ucraineni? Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, a spus presedintele Klaus Iohannis la Washington, saptamana trecuta. „Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel,…

- Cerintele de la Washington provoaca tensiuni la Bucuresti. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Armata ezita sa doneze un sistem Patriot pentru Ucraina. Asta desi presedintele Klaus Iohannis a dat de inteles ca Romania ar fi deschisa sa ofere Kievului un sistem Patriot, dupa negocierile de la Casa Alba.

- ”Intram in aceste batalii electorale din 2024 cu cea mai valoroasa resursa a noastra, resursa umana. De departe, avem cea mai valoroasa resursa umana dintre toti competitorii politici care s-au inscris in aceasta competitie. Am reusit, printr-o buna organizare, sa depunem liste complete in peste 95%…

- ”Am si o veste proasta pentru voi, ea tine de vara aceasta. (..) Vreau sa va informez ca nu o sa aveti vacanta si vreau sa va rog sa nu aveti vacanta, pentru ca batalia pe care o ducem pe 9 este una extrem de importanta, pentru ca va pozitiona PNL, dar batalia noastra cea mai dificila in acest an o…

- Statele Unite au in Romania circa 1800 de militari, a declarat președintele Biden in fața președintelui Iohannis, mulțumindu-i șefului statului roman pentru bunele condiții oferite acestora. Acest subiect a fost atins in timpul intrevederii de la Casa Alba, din data de 7 mai 2024, dintre președinții…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi ca a incheiat orice dialog si orice oferta pentru Cristian Popescu Piedone. Ciolacu ii transmise joi lui Piedone ca locul lui e ca primar, in continuare, la Sectorul 5, in echipa social-democrata. Intrebat despre faptul ca Cristian Popescu Piedone a anuntat…

- Este vorba de patru din cele șase avioane Eurofighter Typhoon staționate in Romania, la baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.Acestea au fost puse in alerta și au plecat, inca de vineri, spre Orientul Mijlociu, informeaza surse militare. Oamenii lui Biden, mesaj TRANȘANT pentru…