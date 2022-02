Experții Școlii Superioare de Economie din Moscova spun ca volumul de bauri alcoolice tari, vandut pe piața interna din Federația Rusa, a fost de 1,56 de miliarde de litri, in 2021. Cele 2,23 de miliarde de sticle a fost cumparate de ruși in 2021. Datele care ingrijoreaza experții sunt insa legate de cantitatea de alcool contrafacut existent pe piața rusa. Vanzarile de alcool produs in afara legii a constituit 27% din totalul volumului de spirtoase consumate in Rusia. „Din analiza Școlii Superioare de Economie, in 2021 volumul producției și comercializarii de bauturi alcoolice tari a fost de…