Analiză. Cât va dura războiul ruso-ucrainean. Trei scenarii pentru sfârșitul ostilităților Rusia nu va putea menține intensitatea actuala a ofensivei pentru mult timp. Majoritatea experților militari din Occident sunt de acord ca momentul decisiv al razboiului Rusiei in Ucraina a sosit. In funcție de evoluția evenimentelor de pe front, sunt probabile trei scenarii pentru finalizarea acestuia. Majoritatea experților politici și militari americani sunt destul de sceptici cu privire la sfarșitul iminent al razboiului și victoria Ucrainei. Razboiul va dura ani de zile Sancțiunile impotriva Federației Ruse funcționeaza, Rusia pierde milioane de locuri de munca, veniturile bugetare sunt in… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

