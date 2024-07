Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Aliantei Dreapta Unita, Eugen Tomac, a declarat joi despre scandalul facut de Diana Sosoaca la dezbaterea privind alegerea presedintelui Comisiei Europene, ca niciodata, de cand exista Parlamentul European, nimeni, indiferent din ce tara provine si cat de

- Europarlamentara Diana Șoșoaca, scoasa, joi, din plenul Parlamentului European (PE), in timpul dezbaterii privind alegerea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat la șefia Comisiei Europene, dupa ce a facut scandal in plen, risca o serie de sancțiuni.

- Diana Șoșoaca a fost data afara, joi, din plenul Parlamentului European, in timpul dezbaterii de dinaintea votului pentru validarea candidaturii Ursulei von der Leyen la conducerea Comisiei Europene, pentru un al doilea mandat. Presedinta Parlamentului, Roberta Metsola, a anuntat ca a luat aceasta masura…

- Diana Șoșoaca a fost data afara din ședința Parlamentului European, in timpul dezbaterii privind alegerea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat in fruntea Comisiei Europene. Europarlamentarul a starnit din nou controverse dupa ce a aparut in plenul Parlamentului European cu o botnita la gura. Diana…

- Diana Șoșoaca a fost evacuata din sala Parlamentului European in timpul dezbaterii despre reconfirmarea lui Ursula von der Leyen in fruntea Comisiei Europene. Metsola a solicitat eliminarea Dianei Șoșoaca din sala pentru ca aceasta incerca sa intrerupa discursul eurodeputatei Valerie Hayer de la Renew.…

- Nu a fost primita in nicio familie politica din Parlamentul European, dar Marcel Ciolacu o in brațe pe Diana Șoșoaca, spune Silvestru Șoșoaca, nemulțumit ca premierul o invita la guvern pentru consultari pe tema datei alegerilor prezidențiale. „Europa o refuza, Ciolacu o ia in brate. Șoșoaca a avut…

- Surpriza cu partidul Dianei Șoșoaca in diaspora: a depașit partidul lui Dacian Cioloș. Alianta PSD-PNL a obtinut un scor de 21,33% dupa numararea a peste 98,8 % dintre voturile exprimat in strainatate la alegerile europarlamentare, fiind urmata de Alianta Dreapta Unita – 16,3% si de AUR – 14,54%. Pe…

- Alegerile europarlamentare 2024 ne dau prilejul unor reflecții amare asupra starii politice din Romania. 10 iunie 2024 va ramane o data semnificativa in istoria recenta a Romaniei și a Uniunii Europene. Ziua in care Diana Șoșoaca și Luis Lazarus au fost confirmați ca membri ai Parlamentului European…