Analiză - Când se poate institui carantina Covid la Iaşi? Numarul de infectari Covid-19 creste intr-un ritm ingrijorator in municipiul Iasi. In ultimele 7 zile, au fost inregistrate cu 36- mai multe cazuri fata de saptamana precedenta: ieri a fost din nou depasit pragul de 100 de infectari in municipiu. Calculele „Ziarului de Iasi", in baza informatiilor puse la dispozitie de autoritati, arata ca rata de incidenta a trecut (ieri) pragul de 2 la mia de locuitori. Daca se va ajunge la o rata de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

