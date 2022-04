Analiza BBC: Pregătiri pentru bătălia din estul Ucrainei Sute de mii de oameni au fugit deja in siguranța relativa din vestul Ucrainei. Din nou, coloane mari de vehicule rusești au fost observate prin satelit, de data aceasta indreptandu-se spre est. Locuitorii din estul Ucrainei se pregatesc ca forțele ruse sa-și intensifice acțiunile militare in regiune. Mulți dintre aceștia sunt de parere ca urmatoarea faza a razboiului din est ar putea decide rezultatul acestui conflict și se așteapta sa fie și mai sangeros, potrivit unei analize a BBC. Trupele ucrainene vor profita de faptul ca deja au sapat și amenajat amplasamente defensive. „Daca ramanem intr-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

