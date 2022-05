Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, Insula Șerpilor a primit un statut vital și aproape mitic in acest razboi. Aceasta ridicatura stancoasa și banala din Marea Neagra a fost cucerita de Rusia și a devenit un camp de lupta cu valoare strategica, noteaza BBC News. Fii la curent…

- Armata ucraineana a bombardat pozitii rusesti pe Insula Serpilor, la Marea Neagra, care a devenit un simbol al rezistentei ucrainene dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Romania este țara din Europa Centrala și de Est (ECE) care depinde cel mai puțin de importurile de gaze și petrol din Rusia, un plus pentru economia locala, insa razboiul din Ucraina va afecta economia intregului continent in trimestrul al doilea din...

- Exista oportunitați pentru Romania in criza ucraineana - sau doar riscuri? Se avanseaza cele mai aventuroase scenarii, in vreme ce politicienii de la București sunt extrem de rezervați. Ce spune insa un specialist?

- Razboiul a intrat intr-o faza "extrem de imprevizibila", cu "multe scenarii posibile" si, desi "Ucraina poate invinge daca este bine inarmata", "cucerirea Mariupolului ar putea schimba datele problemei", apreciaza generalul american David Petraeus, fost director al Agentiei Centrale de Informatii…

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului „devastator” condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi, potrivit News.ro. „Razboiul din Ucraina este atat de devastator incat 10 milioane de persoane au…

- Patriarhia Romana anunța ca a luat act cu maxima ingrijorare, inca de la inceput, de inceperea razboiului din Ucraina, razboi declanșat de Rusia impotriva unui stat suveran si independent.

- 11 copii ucraineni, alaturi de cei 2 antrenori ai lor, dar și de șoferul microbuzului cu care au ajuns in Romania, se afla la Brașov. Aceștia nu s-au mai intors in țara lor din cauza razboiului izbucnit de Rusia in Ucraina. Vizita lor a fost programata cu mult inainte de inceperea razboiului,…