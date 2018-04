Analiză BBC de ultima oră | Ne îndreptăm către al treilea război mondial? Ne indreptam catre al treilea razboi mondial? BBC a apelat la șase experți internaționali in afaceri externe pentru a raspunde la aceasta intrebare, conform stirileprotv.ro Intrebați de BBC ce ar putea duce la un conflict global, ce l-ar putea opri și in ce situații incepem sa ne ingrijoram, sașe experți in relații internaționale și-au prezentat opiniile. ”Un al treilea razboi mondial este puțin probabil. Este poate prima perioada in care cele mai mari puteri se opun simultan. Marile puteri mondiale sunt conduse de adevarați naționaliști iar acest lucru face dificil pentru orice țara sa dea… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

Stiri pe aceeasi tema

- BBC a apelat la sase experti internationali in afaceri externe pentru a raspunde la intrebarea care macina omenirea. Ne indreptam catre al treilea razboi mondial? Intrebati de BBC ce ar putea duce la un conflict global, ce l-ar putea opri si in ce situatii incepem sa ne ingrijoram, sase experti in relatii…

- Peisaj de talcioc, in balconul unui aradean care locuiește in cladirea de la nr. 28 de pe strada Episcopiei. Zeci de vechituri sunt expuse in fața ferestrei, prinse de cabluri, ca și cum ar fi de vanzare. Mesajul este insa cu totul altul, dupa cum ne spune chiar proprietarul locuinței, și este scris…

- Dupa ani de aparenta acalmie și de pace apar tot felul de declarații belicoase din partea Rusiei. Aceste declarații nu sunt doar vorbe goale. De ceva vreme am putut observa ca aceasta putere, cu mijloace relativ moderne, a reușit sa țina in șah cam toate țarile din fosta Uniune Sovietica. …

- A trecut mai bine de un an de la protestele impotriva OUG 13, decretul care a scos in strada cei ai mulți romani de la Revoluție pana in prezent, dar lucruri nu sunt nici pe departe rezolvate. Ministrul Justiției a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, pe motiv ca face abuzeaza de autoritatea…

- Imnul Romaniei s-a auzit la Cercul Polar! Tibi Useriu a castigat pentru a treia oara consecutiv cel mai dificil ultramaraton din lume. Romanul a alergat prin ger crunt peste 600 de kilometri, in doar o saptamana, si a ajuns la linia de sosire cu mainile degerate inclestate pe drapel.

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca. Intrebati privind criza…

- Anul 2018 este vazut ca fiind anul deteriorarii contextului geopolitic. Experti si factori de decizie la nivel global anticipeaza o intensificare a confruntarilor politice sau economice si chiar o sporire a riscurilor asociate unui razboi intre marile puteri. Considerentele sunt cuprinse in raportul…

- O mare majoritate a directorilor de companii si a universitarilor cred ca riscul unei confruntari intre marile puteri este tot mai mare, conform unui sondaj global realizat de Forumul Economic Mondial (WEF) si publicat miercuri, transmite DPA. Dintre cei aproape 1.000 de participanti la…