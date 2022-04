Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul prezidential ucrainean, Mihailo Podoliak, susține ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va intalni cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cel mai probabil dupa o anticipata batalie majora in regiunea Donbas din estul Ucrainei, pe care ucrainenii sa o și caștige, ceea ce le-ar…

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Americanii și europenii au discutat despre modul in care Occidentul ar putea sprijini un eventual guvern in exil condus de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cazul in care acesta ar fi nevoit sa paraseasca Kievul, au declarat pentru CNN mai mulți oficiali occidentali. Discuțiile au avut in…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a subliniat joi ca Rusia trebuie sa suporte consecintele agresiunii impotriva Ucrainei si a spus ca Ministerul Finantelor trebuie sa faca o analiza in detaliu a tuturor companiilor cu actionariat rusesc, pentru a vedea daca sunt unele aflate pe lista de sanctiuni…

- Washingtonul a descris vineri drept o manevra ''cinica'' anuntul evacuarii catre Rusia a civililor din Donbas, estul separatist prorus al Ucrainei, actiune in care Statele Unite vad pregatiri ale unei ofensive militare a Rusiei, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca observa o deteriorare a situatiei in estul Ucrainei, indemnand Kievul sa se aseze la masa tratativelor cu separatistii din Donetk si Lugansk, si a lansat un apel la punerea in practica a Acordurilor de la Minsk, destinate sa puna capat conflictului…

- NATO acuza Rusia ca incerca sa obțina un pretext pentru invadarea Ucrainei prin atacurile de artilerie care au avut loc joi dimineața in Donbas. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, in exclusivitate pentru Digi24.ro, ca Federația Rusa incearca in mode evdient sa obțina din…

- Mai mult decat o invazie deschisa a Rusiei in Ucraina, capitalele europene se tem ca Kievul ar putea fi atras intr-o confruntare cu separatistii pro-rusi din regiunea separatista Donbas, comenteaza AFP intr-un articol publicat miercuri pe platforma media EDNH. Potrivit unor inalti oficiali…