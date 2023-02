Stiri pe aceeasi tema

- Recent a fost adoptat și bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Aiton pentru acest an. Bugetul este unul consistent și se ridica la 9,7 milioane de lei. Din acesta doar o parte sunt venituri proprii, restul reprezinta contractele de finanțare pe proiecte de anvergura care deja au fost semnate.…

- Saptamana viitoare consilierii locali de la Iara vor adopta bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an. Bugetul este estimat la o valoare de 24, 5 milioane din care majoritatea banilor vor merge pe secțiunea de dezvoltare, respectiv proiecte de investiții. Potrivit proiectului de buget, exista…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Spitalului Judetean Timisoara, cu cei peste 13,5 milioane lei vor fi cumparate ecografe pentru specialitati precum cardiologie, chirurgie vasculara, chirurgie generala si gastroenterologie, mamograf cu termosinteza, folosit pentru screeningul in cancerul…

- In cadrul Investitiei specifice – Unitati de asistenta medicala ambulatorie, din PNRR, au fost depuse 142 de cereri de finantare, arata comunicatul de presa al MS. In urma evaluarii, au fost selectate in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, 55 de unitati sanitare. Banii europeni nerambursabili…

- ”In sedinta de Guvern de astazi alimentam bugetul Ministerului Energiei cu 335 de milioane de lei, sunt bani proveniti din colectarea impozitului pe veniturile obtinute din vanzarea gazelor din “onshore” si “offshore”, a spus premierul la inceputul sedintei Executivului. Potrivit lui Nicolae Ciuca,…

- Administrația locala a comunei Mihai Viteazu a realizat proiectul de buget pentru 2023. Sumele pentru investiții sunt mult mai mari fața de anii precedenți. Primarul Ioan Zeng spune ca la capitolul „venituri” vor fi peste 35 de milioane de lei, cheltuielile prognozate sunt de doar 15 milioane, cu alte…

- Veste buna pentru locuitorii din Frata pe final de an. Vin banii prin programul de investiții Anghel Saligny. Primarul Cristian Cherecheș a semnat astazi la București contractul de finanțare prin programul Anghel Saligny in valoare de 18.200.000 lei pentru canalizare la Soporu de Campie. Comuna Frata…

- Consilierii turdeni au aprobat, in unanimitate, inființarea unui Centru de colectare prin aport voluntar, valoarea maxima a proiectului fiind de 3.830.914,00 lei fara TVA. Conform hotararii adoptate (HCL 247/2002), este vorba despre un prooiect finanțat 100% prin PNRR, de la bugetul de stat fiind suportat…