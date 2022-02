Analiză: Aveți grijă la alimentele pe care le consumați. Unele sunt extrem de periculoase pentru sănătate O conserva de pate de porc conține in proporție de 70% aditivi alimentari, apa și slanina. Asta a fost concluzia unui studiu realizat de InfoCons, dupa ce au fost analizate 40 dintre produsele care se regasesc pe piata din Romania in acest moment. Analizele arata și ca una dintre cele mai populare gustari este periculoasa pentru sanatate. Un hotdog are 27 de E-uri. Reprezentantii InfoCons precizeaza ca, din punctul de vedere al aditivilor alimentari, pate-ul de porc are in compozitie intre 1 si 6 E-uri. Cei mai des utilizați aditivi sunt: nitritul de sodiu, carmina și caragenanul. Aditivi alimentari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

