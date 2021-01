Stiri pe aceeasi tema

- Aurul, autoturismele electrice, energia și sectorul financiar au dominat preferințele romanilor de investiții in piețe internaționale, iar aceste alegeri sugereaza in general o dorința de asumare a unor riscuri mai mari, in sectoare volatile sau cu mișcari puternic in trend, in speranța unor rezultate…

- La 1890 calatoria cu trenul dura o zi între București și Viena, iar 130 de ani mai târziu nu am avansat foarte mult, drumul fiind de peste 19 ore. În anii 30 erau vagoane directe pe cei 2.500 de km pâna la Ostende, la Marea Nordului, iar pâna în 1989 existau și vagoane…

- Preferintele politice exprimate frecvent de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, in interventiile publice din perioada premergatoare alegerilor au dus la o estompare a liniei de demarcatie dintre prerogativele sale oficiale si campania electorala, ceea ce reprezinta o incalcare a standardelor internationale…

- Generalul-locotenent in rezerva Ben Hodges, fostul sef al Fortelor Terestre americane in Europa, considera ca Bucurestiul si Varsovia inteleg pericolul care vine din partea Rusiei, Chinei si a Statului Islamic si, drept urmare, tin investitiile militare la un nivel inalt chiar si in plina pandemie