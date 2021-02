Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au inmatriculat aproximativ 126.000 de mașini noi in cursul anului 2020, in scadere cu aproape 22% comparativ cu 2019. Inmatricularile de mașini second-hand au scazut cu 9% la circa 405.000 de unitați. Datele Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata…

- Inmatricularile de autovehicule inregistrate in Romania, in ianuarie, au crescut cu 46,8% pana la 7.625 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, potrivit Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care citeaza datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Sustinerea probelor teoretice si practice – amanate F.T. Potrivit unui comunicat de presa al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) Prahova, candidatii programati ieri pentru sustinerea probei practice vor sustine examen la sfarsitul lunii ianuarie, respectiv in…

- Inmatricularile de autovehicule noi au scazut cu 21,8% in 2020 comparativ cu anul anterior, potrivit cifrelor publicate luni de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care preia informatii de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Astfel,…

- Mutarea Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor … Post-ul Insula Probroker din Dambovița Mall te ajuta cu tot ce ai nevoie in domeniul actelor auto apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut in Romania cu 25,3%, in primele 11 luni ale anului, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, in timp ce pe segmentul second hand declinul a fost de 15%, la nivel comparativ, potrivit unei analize a Asociatiei Producatorilor si Importatorilor…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut in Romania cu 25,3%, in primele 11 luni ale anului, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, in timp ce pe segmentul second hand declinul a fost de 15% Datele au fost publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA),…

- Inmatricularile de mașini noi de pe piața din Romania au crescut in luna noiembrie cu doar 1.24%. A fost a treia luna consecutiva din 2020 in care piața locala a inregistrat o creștere dupa apariția pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2. Conform datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile…