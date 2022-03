ANALIZĂ: Aproape 2.000 de ansambluri rezidenţiale sunt în faza de construcţie în prezent ”Mai mult de jumatate din investitiile imobiliare din Romania (57%) sunt in faza premergatoare constructiei – obtinerea de autorizatii de construire – la o luna de la inceperea razboiului din Ucraina”, potrivit unei analize a platformei Faraagentie.ro. Reprezentantii platformei spun ca exista semne mari de intrebare legate de inflatie, pretul materialelor de constructii, precum si de efectele scumpirii creditarii in Romania, astfel ca ramane de vazut care va fi evolutia pietei de constructii, avand in vedere ca majoritatea investitiilor din rezidential urmeaza sa inceapa in anul 2023 sau cel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

