- Autoturismele electrificate au inregistrat o creștere de 79,8%, realizand o cota de piața de 11,6%, potrivit unei analize a inmatricularilor de autovehicule in 2021, postata pe site-ul Asociației Producatorilor și Importatorilor de Autovehicule.

- Piata auto din Romania inregistreaza o scadere de 14,5%, la patru luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, insa in aceasta marja autoturismele ecologice sunt pe un trend ascendent, cu aproape 80% crestere, reiese din datele publicate, luni, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile…

- Doar una din patru masini noi inmatriculate pe piata locala mai este pe motorina, fata de una din trei in 2018, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) si calculelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). Mai…

- Aproape 2.500 de autoturisme noi electrice si hibride au fost comercializate in Romania, in primele trei luni ale anului in curs, in crestere cu 65% fata de acelasi interval din 2020, releva datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES Analiza de…

- Inmatricularile de autoturisme in Romania au scazut cu 25,8% in primele trei luni din acest an comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform unui comunicat de presa al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). „Dupa ce, in ultimele 4 luni ale anului 2020, am consemnat…

- Pretul carnii de porc la poarta fermei a ajuns la 5,5 - 6 lei pe kilogram, cu 20% mai putin fata de anul trecut, a declarat presedintele Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR), Ioan Ladosi, care a precizat ca in preajma Pastelui este posibil ca pretul carnii de porc sa creasca.