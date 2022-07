Stiri pe aceeasi tema

- Moneda euro a scazut vineri sub nivelul de 1,01 dolari, cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani. Exista patru consecințele concrete ale declinului valorii monedei unice europene, conform unei analize realizata de AFP și citata de Agerpres.

Luni, dolarul a urcat la un nou maxim al ultimilor 24 de ani in raport cu yenul, dupa ce rezultatele bune obținute de coaliția conservatoare aflata la guvernare in Japonia in urma alegerilor au indicat ca nu vor aparea schimbari in politica monetara relaxata, scrie Reuters.

- Cursul de schimb euro-dolar a coborat marti la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani, moneda unica fiind aproape la paritate cu dolarul, ca urmare a tensiunilor de pe piata energetica provocate de razboiul din Ucraina, transmite AFP.

- Ziua de ieri a adus noi fluctuații pe bursele internaționale la tranzacții. Incepand de saptamana trecuta acțiunile europene au scazut, ștergand caștigurile anterioare. Indicele pan-european STOXX 600 a scazut cu 0,3%, volumele fiind așteptate sa fie reduse din cauza sarbatorilor din Marea Britanie…

Moneda nationala s-a apreciat, luni, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9469 lei, in scadere cu 0,21 bani (-0,04%) fata de cotatia precedenta, de 4,9490 lei.