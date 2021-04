Stiri pe aceeasi tema

- ”Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei. Performanta vine pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID. Testarile coronavirus au inregistrat una dintre cele…

- Cifra de afaceri pe piata serviciilor de posta si curierat din Romania s-a majorat, in 2019, cu 112% fata de nivelul atins in anul anterior, pana la valoarea de 5,3 miliarde de lei, releva o analiza intocmita de catre consultantii KeysFin. Estimarile analistilor arata ca ritmul de crestere al acestui…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor medicale private din Romania a crescut cu 18% fața de 2018 și a fost cu aproape 330% peste nivelul din 2010, la aproximativ 14 miliarde de lei in 2019. Pentru 2020 specialiștii KeysFin estimeaza apropierea de pragul de 15 miliarde de lei, pe fondul procesului de…

- Numarul cazurilor de COVID-19 a crescut in aceasta saptamana cu 22,93% fața de saptamana precedenta. Potrivit unei analize comparative realizata de G4Media.ro pentru perioada 20-25 februarie fața de 13-18 februarie, 3.249 de infectari in plus au fost confirmate. Daca in cele șase zile din perioada 13-18…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor medicale private din Romania a crescut cu 18% fața de 2018 și a fost cu aproape 330% peste nivelul din 2010, la aproximativ 14 miliarde de lei in 2019. Pentru 2020, specialiștii KeysFin estimeaza apropierea de pragul de 15 miliarde de lei, pe fondul procesului…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor medicale private din țara a crescut cu 18% in anul 2019 fața de anul precedent și cu aproape 330% peste nivelul din 2010. Pentru anul pandemiei, cifra de afaceri este estimata in jur de 15 miliarde de lei comparativ cu 14 miliarde de lei in 2019. Acest lucru se…

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor medicale private din Romania a crescut cu 18% fața de 2018 și a fost cu aproape 330% peste nivelul din 2010, la aproximativ 14 miliarde de lei in 2019. Pentru 2020, specialiștii KeysFin estimeaza apropierea de pragul de 15 miliarde de lei, pe fondul procesului de…

- Piata serviciilor medicale private din Romania este estimata la aproape 15 miliarde lei in 2020, in crestere fata de nivelul de aproximativ 14 miliarde de lei in 2019, pe fondul procesului de testare si al cererii crescute de servicii din privat, potrivit unui analize KeysFin. "Cifra de afaceri…