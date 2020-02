Stiri pe aceeasi tema

- Piata analizelor medicale din Romania a explodat in ultimii 10 ani pe fondul imbatranirii populatiei, bolilor profesionale si a virusilor care fac tot mai multe victime, iar afacerile clinicilor specializate in analize medicale vor atinge in acest an nivelul de 2,5 miliarde de lei (520 milioane euro),…

- Afacerile celor peste 4.000 de firme din Romania, active in domeniul comertului cu medicamente in magazine specializate, au depasit valoarea de 20 de miliarde de lei, in 2019, cu peste un miliard mai mult fata de cifra din 2018, reiese dintr-o analiza pe piata pharma, realizata de compania de consultanta…

- Afacerile celor peste 4.000 de firme din Romania, active in domeniul comertului cu medicamente in magazine specializate, au depasit valoarea de 20 de miliarde de lei, in 2019, cu peste un miliard mai mult fata de cifra din 2018, reiese dintr-o analiza pe piata pharma, realizata de compania de consultanta…

- Afacerile din domeniul exploatarilor forestiere si prelucrarii lemnului vor atinge in 2019 cel mai ridicat nivel din istorie, cele peste 6000 de firme care activeaza in acest sector vor inregistra afaceri estimate la peste 2,5 miliarde de euro, cu peste 100 milioane de euro mai mult decat in 2018, conform…

- Afacerile din domeniul exploatarilor forestiere si prelucrarii lemnului din Romania vor atinge in 2019 cel mai ridicat nivel din istorie, in conditiile in care cele peste 6.000 de firme care activeaza in sector vor inregistra afaceri estimate la peste 2,5 miliarde de euro, arata o analiza de profil.…

- Analiza: Padurile Romaniei, un business de peste 2,5 miliarde de euro. In fiecare ora, dispar peste 3 hectare de padure Afacerile din domeniul exploatarilor forestiere si prelucrarii lemnului vor atinge in 2019 cel mai ridicat nivel din istorie, arata o analiza realizata de compania de consultanta Frames.…

- Analiza: Padurile Romanei, un business de peste 2,5 miliarde de euro. In fiecare ora, dispar peste 3 hectare de padure Afacerile din domeniul exploatarilor forestiere si prelucrarii lemnului vor atinge in 2019 cel mai ridicat nivel din istorie, arata o analiza realizata de compania de consultanta Frames.…

- Afacerile din domeniul exploatarilor forestiere si prelucrarii lemnului vor atinge in 2019 cel mai ridicat nivel din istorie. Cele peste 6000 de firme care activeaza in acest sector vor inregistra afaceri estimate la peste 2,5 miliarde de euro, cu peste 100 milioane de euro mai mult decat in anul trecut,…