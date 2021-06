ANALIZĂ: Afacerile din industria HoReCa au scăzut cu 35% în anul 2020, la 17,9 miliarde de lei, iar profitul net la jumătate ”Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in anul 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei. Numarul de angajati din industria hotelurilor si a restaurantelor s-a redus pe parcursul anului 2020 de la 186.000 la 150.000, o scadere de 19% in raport cu anul anterior. Nivelul cumulat al pierderilor nete din HoReCa a crescut cu 220% in 2020 pana la 2,3 miliarde de lei, fata de 710 milioane lei in 2019”, releva o analiza Termene.ro realizata pe baza situatiilor financiare raportate de companiile din Romania. Profitul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei, releva o analiza Termene.ro realizata pe baza situatiilor financiare raportate de companiile din Romania.

- Piața locala de servicii de resurse umane iși va relua creșterea in 2021, dupa scaderea de aproximativ 10% din 2020, pe fondul revenirii treptate a economiei, potrivit noii analize KeysFin dedicata HR-ului local, informeaza Mediafax. Deși cifra de afaceri a furnizorilor de servicii HR din…

- “Numarul de companii nou-create in Romania a crescut cu 73,6% in anul 2021, tendinta care arata un semnal de incredere pentru evolutia economica la un an de la debutul pandemiei Covid-19. Lunile februarie, martie si aprilie au adus un nivel lunar al numarului de firme lansate pe piata locala superior…

- “In primul trimestru din 2021, CEC Bank a continuat sa creasca si sa-si consolideze pozitia pe piata bancara din Romania. Activul net bilantier a crescut cu 16% fata de perioada similara din 2020, pana la 42,4 miliarde de lei, dupa ce, la nivelul anului 2020, banca a raportat o crestere de 25,5% a activelor”,…

- Cifra de afaceri a comerțului alimentar este estimata in jurul nivelului de 130 miliarde lei in 2020, dupa ce in 2019 acest sector a inregistrat venituri de 118 miliarde lei, potrivit celei mai recente analize KeysFin. Creșterea se datoreaza atat proviziilor facute de populație la inceputul pandemiei,…

- ”Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei. Performanta vine pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID. Testarile coronavirus au inregistrat una dintre cele…

- ”Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei. Performanta vine pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID. Testarile coronavirus au inregistrat una dintre cele…

- Cifra de afaceri pe piata serviciilor de posta si curierat din Romania s-a majorat, in 2019, cu 112% fata de nivelul atins in anul anterior, pana la valoarea de 5,3 miliarde de lei, releva o analiza intocmita de catre consultantii KeysFin. Estimarile analistilor arata ca ritmul de crestere al acestui…