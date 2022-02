In ziua de 10 Februarie, in prezența domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul afacerilor interne, a avut loc, la sediul central din București, ședința prilejuita de prezentarea Analizei activitaților de prevenire și combatere a corupției desfașurate de Direcția Generala Anticorupție in anul 2021. Evenimentul s-a desfașurat cu participarea in sala, dar și in sistem videoconferința a […]